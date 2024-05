„Skorzystamy z jego doświadczenia”. Przez wiele lat był zastępcą burmistrza Limanowej. Ma nową pracę

Tak też się stało. Wacław Zoń szybko znalazł nowe zajęcie. Pozostanie w samorządzie. Jak przekazała Gmina Mszana Dolna, wójt Mirosław Cichorz (ten w ostatnich wyborach pokonał w drugiej turze urzędującego Bolesława Żabę w stosunku 64,89 proc. do 35,11 proc.) powołał go na swojego zastępcę.

- Teraz, mimo że sportowo klub przeżywa trudne chwile, widzę niewykorzystany potencjał. Gra na nowym, nowoczesnym stadionie to fantastyczna okazja, aby ten potencjał rozwinąć. Nowy Sącz to miasto z…

- Na podstawie rozmów przeprowadzonych jakiś czas temu, a biorąc pod uwagę zmiany do jakich doszło w Limanowej uznaliśmy, że Pan Wacław Zoń jest doskonałą osobą na to stanowisko. Liczymy na bardzo dobrą współpracę w zakresie inwestycji. Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany o tym, że korzystając z doświadczenia naszego pracownika wprowadzimy Gminę Mszana Dolna na drogę rozwoju i to bardzo intensywnego – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” wójt Mirosław Cichorz.

58-letni Wacław Zoń ma bogate doświadczenie samorządowe. W 1998 roku został powołany na zastępcę kierownika Urzędu Rejonowego w Limanowej. Następnie w latach 1999-2003 pełnił funkcję sekretarza Powiatu Limanowskiego (I kadencja). W 2004 roku był z kolei zastępcą kierownika w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej. Następne lata to niemal dwuletni okres prowadzenia przez niego własnej działalności gospodarczej – m.in. pozyskiwanie środków zewnętrznych, rozliczanie inwestycji w samorządach. Zoń pracował następnie jako sekretarz Gminy Laskowa, a od 2011 roku był zastępcą burmistrza Limanowej. My dodajmy, że bardzo często, mimo nieraz trudnych tematów a co za tym idzie pytań, profesjonalnie służył nam pomocą, nie stronił od rozmów, wyjaśniał zawiłości, w skrócie nie unikał kontaktu, co w przypadku samorządowców nie zawsze jest normą.