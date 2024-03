Skoszony przystanek, seria wypadków, ranni - to krakowskie skrzyżowanie grozy

1 marca na Złocieniu doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, a jeden z nich z impetem wbił się w przystanek, na którym chwilę wcześniej stali ludzie. Okazuje się, że skrzyżowanie ulic Sucharskiego i Złocieniowej to od lat miejsce stwarzające zagrożenie. Napisał do nas Czytelnik w tej sprawie, twierdząc, że nikt nie reaguje na jego apele o rozwiązanie problemu. Interweniowaliśmy na policji i mają zostać podjęte działania.

Google Maps

List Czytelnika w sprawie skrzyżowania na Złocieniu

Po opisaniu wypadku z początku marca napisał do nas Czytelnik: "To była już kolejna kolizja, w ten weekend wydarzyła się następna, wcześniej zaś około 3 miesiące temu. Od dłuższego czasu informuję ZDMK, o tym, że jest to niezwykle niebezpieczne skrzyżowanie, podobnie jak pobliska ul. Złocieniowa w kierunku os. Złocień. Wyjeżdżając ul. Złocieniową od. os. Złocień, ma się praktycznie zerową widoczność w prawo (jest tam wysoki płot posesji z drewnianych płyt), utrudniona jest widoczność z lewej (barierka mostku nad Serafą). Zgłosiłem problem do ZDMK dawno temu mailowo, otrzymałem lakoniczną odpowiedź "że wszystko jest OK". Poprosiłem pisemnie o wspólną wizję lokalną (mieszkam nieopodal) z przedstawicielem MIR i miejscowego dzielnicowego z komisariatu VI Policji - zostałem zignorowany.

Warto wspomnieć, że w tym miejscu ZDMK w zeszłym roku zrobiło zwężenie drogi i pierwotnie zamontowało na asfalcie 4 pionowe słupki ograniczające. Zostały one na drugi dzień wyrwane "z korzeniami" przez "nieznanego sprawcę". Ponieważ jeżdżę tamtędy niemal codziennie rowerem, zauważyłem dewastację, zrobiłem zdjęcia i poinformowałem ZDMK. Szybko naprawili słupki, ale już po kilku dniach zostały znowu wyrwane, część wrzucona do pobliskiej Serafy. Ponownie skontaktowałem się z ZDMK i zasugerowałem postawienie kamery monitoringu, aby pomogła zidentyfikować sprawcę i przekazać nagranie policji.

Moja sugestia została odrzucona, powiedziano mi, że kamery stawia się na ważnych skrzyżowaniach i to z pewnością takie nie jest. Kiedy powiedziałem, że jest tam niebezpiecznie z uwagi na mało miejsca i brak widoczności i kamera by się jak najbardziej przydała - kazano mi "dzwonić na policję", i że ZDMK nie jest od "pilnowania znaków i skrzyżowań".

Zapytałem, czy koszt kamery nie jest czasem mniejszy od kosztu wielokrotnie montowanych na nowo znaków oraz kosztu ekipy podwykonawcy, której trzeba przecież zapłacić za montaż - usłyszałem, że "na pewno nie". Łącznie znaki te zostały zniszczone 5 razy. Podwykonawca ZDMK na pewno się cieszył, że dostał tyle zleceń na naprawę infrastruktury drogowej. Co się stało po ostatnim akcie wandalizmu? Pozostałości infrastruktury zwężenia drogi na tym skrzyżowaniu... zniknęły. Zadzwonilem do ZDMK i dowiedziałem się, że demontażu dokonał sam ZDMK, bo "projekt ten się nie sprawdził" i "będzie wykonany nowy, bezpieczniejszy". Rozmowa odbyla się bodajże w lipcu 2023. Od tamtej pory nic się nie zmieniło, dochodzi tam za to regularnie do groźnych wypadków. Ten, o którym Pan napisał w zeszłym tygodniu, mógł skończyć się tragicznie, gdyby na przystanku byli ludzie. Szczęśliwie, autobus musiał odjechać kilka minut wcześniej.

Od dawna zwracam ZDMK uwagę na to jak niezwykle niebezpieczne jest to skrzyżowanie. Za każdym razem zostałem zignorowany. ZDMK każe mi pisać maile, na które odpowiedź dostaje czasem po... kilku miesiącach. Za każdym razem kiedy dzwonię do dyspozytora ZDMK, każe mi "dzwonić do inspektora". Inspektor oczywiście nie odbiera telefonu, ani nie oddzwania. Jest to absolutna kpina. ZDMK w ogóle nie poczuwa się do odpowiedzialności za niebezpieczną infrastrukturę drogową w tym miejscu - którą sam zaprojektował i wykonał. Otworzył dla ogromnego ruchu pojazdów od strony os. Złocień małe, lokalne skrzyżowanie bez wykonania bezpiecznej infrastruktury. Ostatnie wypadki są na to dobitnym dowodem.

Posiadam korespondencję mailową z ZDMK, liczne zdjęcia z opisanych powyżej sytuacji, nagrania wideo, jakie im wysyłałem. Jestem przekonany, że gdyby miejsce to znajdowało się w centrum Krakowa, sprawa dawno została by załatwiona. Ale to peryferie przy granicy z gminą Wieliczka..."

Poprosiliśmy ZDMK i policję o wyjaśnienia i odniesienie się to listu.

Stanowisko ZDMK

"Wyjeżdżając ze Złocieniowej pewnym ograniczeniem jest z prawej strony ogrodzenie na Sucharskiego i barierka z lewej na moście – nie ogranicza to jednak aż tak widoczności aby nie można było wyjechać. MIR przygotował projekt organizacji ruchu z dn. 18.12.2023 r. wprowadzający dwa lustra drogowe które polepszą widoczność. Przewidujemy realizację w ciągu 2 miesięcy. Wyrywane słupki były uzupełniane. Decyzji na temat montażu kamer nie podejmuje ZDMK, a za organizację ruchu na ul. Sucharskiego jako drodze publicznej odpowiada MIR. Więc z tymi pytaniami trzeba się zwrócić do MIR i ITD Ruch został otwarty na wniosek mieszkańców os. Złocień którzy chcieli mieć alternatywę wyjazdu z osiedla Złocień które się rozrosło i wyjazd przez Agatową i Półłanki był utrudniony. Ze względu na warunki terenowe rozwiązania są ograniczone. Dlatego też wprowadzono ruch jednokierunkowy – wyjazd z os. Złocień aby ułatwić ruch. Na nie przestrzeganie przepisów i jazdę przez kurierów pod prąd ZDMK nie ma wpływu. Od tego jest Policja i Straż Miejska."

Policja zajmie się sprawą skrzyżowania na Złocieniu

"Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie na skrzyżowaniu ulic Złocieniowej i Sucharskiego w ciągu ostatnich 3 lat doszło do 8 zdarzeń drogowych, w tym do 2 wypadków drogowych, w których zostały poszkodowane dwie osoby. We wszystkich przypadkach przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

W związku z powyższym oraz w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Osiedla Złocień w kwestiach zdarzeń drogowych oraz organizacji ruchu, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego tutejszej komendy, pisemnie zwrócili się do Komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego przy Radzie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim o zorganizowanie spotkania przedstawicieli zarządcy drogi/zarządców terenów prywatnych. Dyskusja będzie dotyczyła poprawy i ujednolicenia oznakowania, tym samym zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie w/w osiedla i terenach przyległych.

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Krakowie podejmuje działania mające na celu poprawienie istniejącej sytuacji. Wnioskuje między innymi o korektę oznakowania pionowego, przeniesienie niebezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Czeczów, zwiększenie widoczności w rejonie wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Złocieniowej. Kierowane są też patrole w miejsca wymagające zwiększonego nadzoru nad ruchem drogowym."

Odpisała Anna Wolak – Gromala, Zespół Prasowo - Informacyjny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Sztuczna inteligencja - czy świat stanie się lepszy?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!