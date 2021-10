Skuteczne rośliny antysmogowe - warto je mieć w swoim domu! Te rośliny oczyszczą powietrze w twoim domu [12.10.2021]

- Do sypialni doradzamy klientom sansewierie, a do biur skrzydłokwiat, paprotkę, filodendron czy bluszcz - mówi krakowska projektantka zieleni Katarzyna Pejo, która też zauważyła w ostatnim czasie większe zainteresowanie roślinami wśród krakowian. - Trzeba pamiętać, by wycierać je z kurzu, wtedy lepiej pochłaniają zanieczyszczenia w pomieszczeniu - dodaje.