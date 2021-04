Skutki uboczne po szczepieniach w Małopolsce. Ponad 900 osób zgłosiło niepożądane objawy [raport 27.04]

Powikłania po koronawirusie. Takie ślady zostawia po sobie COVID-19

Objawy COVID-19 mogą czasami utrzymywać się przez długie miesiące. Wirus może uszkodzić płuca, serce i mózg, co zwiększa ryzyko długotrwałych problemów zdrowotnych. Większość osób, które chorują na koronawirusa, całkowicie wraca do zdrowia w ciągu kilku tygodni. Ale niektórzy - nawet ci, którzy mieli łagodne wersje choroby - odczuwają objawy nawet kilka miesięcy po wyzdrowieniu. Na co najczęściej skarżą się ozdrowieńcy? Powikłania po koronawirusie mogą być bardzo poważne.