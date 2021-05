Skutki uboczne po szczepieniach w Małopolsce. Ponad 970 osób zgłosiło niepożądane objawy [raport 6.05]

Już ponad milion wykonanych szczepień w Małopolsce. Gdzie najwięcej?

W Małopolsce wykonano już milion szczepień, a w pełni zaszczepionych Małopolan jest ponad ćwierć miliona. - Do końca I kwartału w Małopolsce wykonano ponad 512 tys. szczepień, natomiast tylko w kwietniu – 443 tys. Bardzo cieszy mnie, że Małopolanie chcą się szczepić, co szczególnie było widać podczas akcji „Zaszczep się w majówkę”. Dziękuję wszystkim, którzy właśnie poprzez szczepienia przyczyniają się do wspólnej walki z epidemią. Narodowy Program Szczepień w każdym swym wymiarze jest narodowym programem odpowiedzialności – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.