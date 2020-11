Sławomir Peszko show. Wieczysta w rekordowych rozmiarach pokonała Orlęta Rudawa w klasie okręgowej Kraków II 3.11.

Fortuna Puchar Polski. Pierwsze trofeum Sławomira Peszki w Wieczystej to zapowiedź kolejnych sukcesów WIDEO, ZDJĘCIA

Fortuna Puchar Polski. Od chwili, kiedy Sławomir Peszko trafił do Wieczystej Kraków, zmieniło się postrzeganie tego małego klubu. Wieczysta wyznaczyła sobie na początek cel w postaci wywalczenia awansu do IV ligi. Na razie jest na najlepszej drodze do tego, bo wygrała w rozgrywkach grupy II klasy okręgowej wszystkie 13 spotkań. A niejako po drodze sięgnęła po Fortuna Puchar Polski na szczeblu okręgu Kraków, wygrywając z Cracovią II 4:0. To pierwsze trofeum Peszki w tym klubie.