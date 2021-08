Śledzi ją pół miliona osób. Mistrzyni pole dance Katarzyna Bielecka podbija internet. Zobacz jej zdjęcia na Instagramie Mateusz Migalski

Katarzyna Bielecka pochodząca z Andrychowa to jedna z najpopularniejszych polskich tancerek pole dance. Ogromną popularność zyskała dzięki występowi w teledysku zespołu Komodo „(I Just) Died In Your Arms”, który na Youtube ma już 146 milionów wyświetleń. Jej zdjęcia można podziwiać także na Instagramie. Jej profil śledzi 515 tys. osób.