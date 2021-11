Śledzie w oleju na Wigilię 2021. Jak przygotować dobre śledzie na Boże Narodzenie? [PRZEPISY]

Tradycyjne śledzie w oleju na wigilijny stół [PRZEPIS]

Wykonanie Zagotować zalewę i zostawić do ostygnięcia. Lekko ciepłą zalewą zalać pokrojoną w piórka cebulę i odstawić na 3-4 godziny, aby cebula zmiękła, a smaki się połączyły. Po tym czasie cebulę wraz z przyprawami odcedzić i ułożyć w pojemniku na przemian ze śledziami. Część zalewy (ok. 1/3 szklanki) połączyć z dwoma szklankami oleju. Płynem zalać śledzie z cebulą. Potrawę najlepiej przygotować 1-2 dni przed podaniem. Przepis Katarzyny Skuty

Babcine śledzie marynowane w oleju lub sosie śmietanowym Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Wykonanie Z liścia laurowego, ziela angielskiego, cukru, octu, wody i soli ugotować zalewę. Wystudzić. Cebulkę pokroić w piórka, zalać wrzątkiem, po 10 minutach odcedzić i dodać do zalewy. Kiedy składniki będą już ostudzone, dodać śledzie. Zostawić je w zalewie na co najmniej 24 godziny . Potem odlać zalewę i dodać olej. Jeżeli lubimy śledzie nieco tłuściejsze, możemy przygotować sos śmietanowy z podanych składników. Wtedy śledzie po wyjęciu z zalewy pokroić w paski i zalać sosem śmietanowym. Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Śledzie w oleju z miodem i warzywami na Boże Narodzenie [PRZEPIS]

Śledzie w przyprawach korzennych z sokiem z mandarynki i z karmelizowaną cebulą czerwoną [PRZEPIS]



Wykonanie

Najpierw należy dać śledziom odcieknąć z oleju. W tym czasie pokroić białą cebulę w cieniutkie piórka, chwilę ją dusić i odstawić do przestygnięcia. Następnie czerwoną cebulę również pokroić w piórka i udusić ją z jednym liściem laurowym, 3 łyżkami przyprawy korzennej. Gdy będzie już miękka dodać do niej miód oraz sok z mandarynek i gotować do odparowania soku. Tak przygotowaną cebulę odstawić do ostygnięcia.

Śledzia pokroić na kawałki wielkości kęsa i obtoczyć w pozostałej przyprawie korzennej. Śledzie najlepiej jest ułożyć w dużym słoju, ale może być też miska czy garnek. Układać warstwami białej cebuli, śledzi i czerwonej cebuli.

Odstawić do lodówki na co najmniej noc. Jedząc starać się zjeść wszystkie warstwy naraz gdyż wtedy dają najlepszy efekt!

Przepis Moniki Marmuźniak