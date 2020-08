Smaki dzieciństwa: blok czekoladowy [PRZEPIS]

Więc mój blok czekoladowy to wersja „czyszczę spiżarkę”. Użyjcie masła i dobrej jakości kakao, a wyjdzie naprawdę fajny deser, który je się z przyjemnością - podpowiada pani Agnieszka. - Uprzedzam lojalnie: jest masło, mleko, kakao, wafelki, ciasteczka i mleko w proszku. To z żadnej strony nie jest dietetyczne, wegańskie ani bezglutenowe. Ale za to jakie pyszne!

Dodatki

W sumie 1,5 szklanki - ja użyłam płatków kukurydzianych, posiekanych wafelków, orzechów laskowych, resztkę muesli, granoli. Możecie użyć dowolnych orzechów, suszonych owoców, herbatników itp.

Wykonanie

Mleko, cukier, masło, kakao podgrzać na małym ogniu, aż masło całkowicie się rozpuści, a kakao połączy i będzie lśniący płyn. Dodać szybko mleko w proszku i mieszać do uzyskania jednolitej masy. Wsypać dodatki, wymieszać. Masę przełożyć do keksówki wyłożonej folią spożywczą bądź papierem do pieczenia i włożyć do lodówki na całą noc. Gotowe.

