Śmieszne TEKSTY NA PODRYW chłopaka i dziewczyny. Oto najgorsze i najlepsze teksty na podryw! 17.05.2021

Każdy chłopak powinien pamiętać m.in. o tym, że dziewczyny nie lubią niezdecydowanych mężczyzn. To Ty powinieneś pokazać, że wiesz czego chcesz. Podejść, rozpocząć rozmowę, zaproponować kolejne spotkanie itd. Jeśli chcesz poderwać dziewczynę, nie możesz zachowywać się jak pięciolatek, który nie wie, jakiego lizaka wybrać spośród 100 różnych smaków. Szczególnie na początku znajomości powinieneś wykazać się inicjatywą. Zachowując jednak przy tym odpowiedni balans. Chodzi bowiem o to, by dziewczyna, którą chcesz poderwać, uznała Cię za mężczyznę zdecydowanego, ale nie nachalnego.

Chyba zadzwonię na policję, bo ukradłaś moje serce

.

Skuteczniejsze będzie postawienie na naturalność. O żenujących tekstach, powielanych już przez wiele osób, należy zapomnieć. Lepiej wymyśl coś oryginalnego, czym naprawdę zaskoczysz i zauroczysz drugą osobę. Możesz też po prostu ją spytać, czy chciałaby się z Tobą umówić.

Głupie i śmieszne teksty na podryw

Gdy uda Ci się już nawiązać kontakt, podczas pierwszej rozmowy nie mów tylko o sobie. Ważne, żebyś podczas dyskusji dowiedział/dowiedziała się, jaki jest dyskutant i co lubi. Wykaż zainteresowanie. Dzięki temu będzie Ci łatwiej planować "kolejne kroki". Pierwsza dyskusja to doskonała okazja na to, by zaplanować, gdzie możecie iść na randkę. Ponadto pamiętaj, żeby dobrze się zaprezentować. Pokaż, że jesteś osobą uśmiechniętą, pozytywną, z poczuciem humoru. Trzeba jednak koniecznie pamiętać, by nie przesadzić ze śmiesznymi tekstami na podryw. Szczególnie z takimi - jak wymienione powyżej - które wcale nie są śmieszne.