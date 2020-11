Smog. Normy poziomu zanieczyszczeń lekko przekroczone. Nie jest źle. 4.11.2020

Zaczęło się. Punkty zielone na małopolskiej mapie zanieczyszczeń zmieniły się na żółte - co oznacza przekroczenie dopuszczalnych norm stężenia groźnych pyłów w powietrzu. Coraz częściej zdarzają się też dni, gdy widzimy miejsca oznaczone kolorem czerwonym i fioletowym - wtedy normy przekraczane są kilkukrotnie. W Krakowie wymieniono sporo pieców węglowych, ruch samochodów z powodu epidemii i pracy zdalnej jest mniejszy na ulicach. Ale czy to oznacza, że będziemy oddychali czystym powietrzem? Niekoniecznie. Pozostało sporo kopciuchów na węgiel, a korki tak zupełnie nie zniknęły. Dużo zależy też od wiatrów. Co gorsza, naukowcy informują, że smog współpracuje z koronawirusem, przez co choroba staje się dla nas dużo groźniejsza.

Mamy już jesień. Zaczyna się sezon grzewczy, ale nie tylko... Zanieczyszczone powietrze i atakujący układ oddechowy koronawirus to groźne połączenie. Przyjrzeli się mu naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. "Zwiększenie w powietrzu tylko o 1 mikrogram na metr sześcienny pyłu zawieszonego PM 2.5 wiąże się z 8% wzrostem wskaźnika śmiertelności na COVID-19" - podają naukowcy.