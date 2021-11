Smog w Małopolsce i Krakowie. Codzienny raport o stanie powietrza 3.11.2021

Smog w KRAKOWIE:

Smog w MAŁOPOLSCE

Polskie normy nie określają maksymalnych stężeń dla pyłów PM2.5

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia

stężenia 24-godzinne PM10 – 50 µg/m3

stężenia średnioroczne PM10 – 20 µg/m3

stężenia 24-godzinne PM2,5 – 25 µg/m3

stężenia średnioroczne PM2,5 – 10 µg/m

Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu PM2.5 skraca życie statystycznego mieszkańca UE o ponad 8 miesięcy, a w przypadku mieszkańców Polski – aż o 10 miesięcy.

Z nadejściem zimniejszych dni punkty zielone na małopolskiej mapie zanieczyszczeń zmieniają się na żółte - co oznacza przekroczenie dopuszczalnych norm stężenia groźnych pyłów w powietrzu. Coraz częściej zdarzają się też dni, gdy widzimy miejsca oznaczone kolorem czerwonym i fioletowym - wtedy normy przekraczane są kilkukrotnie, a smog jest największy. W Krakowie wymieniono sporo pieców węglowych i mamy zakaz palenia paliwami stałymi, ale to tylko kwestia Krakowa. Ruch samochodów z powodu epidemii i pracy zdalnej był mniejszy na ulicach, ale już wrócił do "normy". Korki potęguje fala remontów. Dużo zależy też od wiatrów, a tym przeszkadza w wywiewaniu zanieczyszczeń zbyt gęsta zabudowa, szczególnie w Krakowie. Co gorsza, naukowcy informują, że smog współpracuje z koronawirusem, przez co choroba staje się dla nas dużo groźniejsza, bo przecież ma na nią wpływ to co wdychamy z powietrzem.