Sok z pokrzyw na poprawienie odporności [PRZEPIS KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH]

Przepisem na sok z pokrzyw podzieliły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki. Sok taki jest bardzo zdrowy i zdecydowanie poprawia odporność!



Składniki

1 kg świeżych liści lub pędów pokrzywy

1 litr gorącej wody

1/2 kg cukru lub miodu

Wykonanie

1 kg świeżych liści lub pędów zemleć w maszynce do mięsa. Z całej otrzymanej miazgi wycisnąć sok. Do wyciśniętej pokrzywy dodać 1 litr gorącej wody, poczekać 30 minut. I ponownie wycisnąć sok. Przelać do garnka, dodać 1/2 kg cukru lub miodu i gotować przez 10 minut. Gorący nalewać do wyparzonych słoików. Stosować po 1 łyżce przy skłonnościach do przeziębień lub w czasie grypy czy anginy.