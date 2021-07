Spytkowice. Mroczne oblicze słynnego bociana. Niszczy urzędnikom samochody i jest nie do ruszenia [WIDEO] [ZDJĘCIA]

Dwa tygodnie temu filmik pokazujący niecodzienne wydarzenie stał się hitem internetu. Na nagraniu, wykonanym telefonem, widać jak w pewne, sobotnie przedpołudnie bocian próbuje wejść do budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach (pow. wadowicki). Przy okazji bociek narobił sporo hałasu, stukając dziobem w drzwi. Nikt mu nie otworzył, bo w weekend urząd jest zamknięty.

Wójt Spytkowic Mariusz Krystian wrzucił filmik na Facebooka i tak zaczęła się popularność boćka ze Spytkowic.

Tłumaczyłem boćkowi, że dzisiaj sobota, Urząd Gminy jest zamknięty, ale on nie... otwierać mi tu! Pewnie uważa, że nagroda SPYTKOWICE PRO FAMILIA to jego zasługa. Ponadto widać, że ciągnie go do "Piekiełka"... pewnie Panie i Panowie ze Związku Emerytów i Rencistów oraz Panie z KGW Spytkowice mają tam coś smacznego schowane...