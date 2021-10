Spytkowice. Trzyciąż. Mafia podrzuciła toksyczne odpady. Gmin nie stać na ich usunięcie

Chemikalia zalegające w tych miejscowościach to efekt działalności, jak potem ustalili śledczy, zorganizowanej grupy przestępczej, funkcjonującej co najmniej od września 2017 roku do kwietnia 2018 r. Gang działał tak, że wynajmował hale magazynowe nie płacąc czynszu i składował na ich terenie, wbrew przepisom, niebezpieczne odpady, w tym chemikalia. Potem członkowie gangu znikali a ich "kukułcze jaja zostawały", jak wynika z ustaleń śledczych "w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska".

Znaleziono rozpuszczalniki, spracowane oleje i jakieś substancje ropopochodne. Chemikalia zamknięte były w szczelnych beczkach i specjalnych plastikowych kadziach.