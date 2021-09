Średniowieczne zamki na Podtatrzu - pomysł na ciekawą jesienną wycieczkę

Wypoczywając na Podhalu warto wybrać się nie tylko w góry, ale także zwiedzić liczne w tej okolicy malownicze zabytki. W polskiej części Podtatrza znajdują się są cztery warownia. W Pieninach urzekają urodą zamek w Niedzicy i ruiny zamczyska w Czorsztynie. Historia zamków sięga średniowiecza, teraz dumnie górują nad Jeziorem Czorsztyńskim. Przed wiekami budowle oddzielała dolina Dunajca, tam kiedyś przebiegała granica polsko-węgierska. Z kolei Zamek Pieniny, po którym dziś zostały tylko ruiny, był w czasach świetności najwyżej położony w Polsce. To tu miała ukrywać się Święta Kinga przed III najazdem Tatarów w 1287 roku.

Kierując się z Podhala na południowy-zachód dotrzemy do Suchej Beskidzkiej. Tu znajduje się renesansowy zamek, nazywany "małym Wawelem” - siedziba magnackich rodów Suskich, Komorowskich czy Tarnowskich.

Budowli obronnych z okresu średniowiecza nie brakuje u naszych południowych sąsiadów - Słowaków. Zamki znajdziemy w Orawskim Podzamczu, Starej Lubowni i wiosce Żehra. Odległość jaka dzieli je od Zakopanego to od kilkudziesięciu do 100 km (podróż zajmuje ok. 1-1,5 godz.). Wyprawa zajmie nam więc jeden dzień, trzeba tylko dobrze się do niej przygotować. Punktem numer jeden jest posiadanie testów na covid-19 lub szczepień przeciw koronawirusowi, bez tego nie nie uda nam się wjechać na Słowację, wejść do obiektów muzealnych.