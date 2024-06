Stadion Wisły zagraża bezpieczeństwu? Będzie kontrola nadzoru budowlanego. Sprawa trafiła do prokuratury

Podczas prac modernizacyjnych na Stadionie Miejskim im. H. Reymana przed ubiegłorocznymi igrzyskami europejskimi na części trybuny południowej ujawniono usterki zagrażające bezpieczeństwu widzów. Naprawiono je, ale projektanci obiektu zawnioskowali, by skontrolowano wszystkie trybuny - tak, by sprawdzić, czy w innych miejscach nie doszło do uszkodzeń. Projektanci przekonują, że nie przeprowadzono oczekiwanych przez nich kontroli. Sprawa trafiła więc do nadzoru budowlanego oraz prokuratury.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki potwierdza, że 14 czerwca tego roku zaplanowano kontrolę na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze Wisły Kraków. - Czynności kontrolne na terenie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie są związane z prowadzonymi w tutejszym organie czynnościami wyjaśniającymi w sprawie stanu technicznego przedmiotowego obiektu, w zakresie konstrukcji trybun - informuje Mariusz Kwiecień, kierownik Referatu Prawno-Administracyjnego PINB w Krakowie.

Natrafili na usterki na stadionie Wisły

Na czym polega problem ze stadionem? Najpierw trochę historii. Trybuna południowa powstała w 2006 r., a północna w 2007 r. Cały stadion był gotowy w 2011 r. Przez lata zewnętrzny wygląd piłkarskiej areny był krytykowany, zwracano uwagę na betonowe elewacje. W związku z organizacją igrzysk europejskich w 2023 r. postanowiono obiekt zmodernizować i upiększyć. Zaprojektowano więc nowe elementy elewacji, które sprawiły, że obiekt zyskał nowy wygląd.

Podczas prac związanych z montażem elewacji trybuny południowej (od strony Błoń) pracownicy wykonujący roboty, w jednym z miejsc natrafili na uszkodzenia, polegające na całkowitym lub częściowym braku śrub w stykach albo poluzowaniu śrub. Usterki, w miejscach, w których zostały ujawnione, naprawiono przed igrzyskami. Było jednak zalecenie przeprowadzenia przeglądu konstrukcji stalowej wszystkich trybun i niezbędnych napraw, jeżeli okazałoby się, że jest taka potrzeba, a także sprawdzenia stanu technicznego kabli grzewczych na dachach trybun, co ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem konstrukcji stalowych. Pojawiło się też zalecenie wyłączenia trybun stadionu z użytkowania do czasu przeprowadzenia szczegółowego przeglądu technicznego i wykonania niezbędnych napraw.

Podstawą dalszego użytkowania stadionu jest przegląd trybun

O problemach związanych z konstrukcją trybun Stadionu Miejskiego im. H. Reymana została także zawiadomiona spółka Archetus. To firma, która miała prawa autorskie do projektu stadionu po głównym projektancie Wojciechu Obtułowiczu. Miasto prawa autorskie wykupiło od firmy Archetus w 2020 roku oraz projekt zagospodarowania terenu dookoła stadionu obejmujący parkingi, muzeum piłki etc. za 9,7 mln zł. Umowa dotyczyła także opracowania przez firmę Archetus projektu modernizacji stadionu Wisły, w tym utworzenia nowych elewacji, co wykonano przed igrzyskami europejskimi w 2023 r.

- Potwierdzam, że podczas prac modernizacyjnych na trybunie południowej w kwietniu 2023 roku ujawniono uszkodzenie styków śrubowych. Podczas robót okazało się, że w niektórych miejscach brakuje śrub scalających konstrukcję. Ujawnione uszkodzenia zostały naprawione. Nie oznacza to jednak, że podobnych problemów może nie być w innych miejscach. W sumie na całym stadionie takich styków śrubowych oraz innych kluczowych elementów konstrukcji jest ponad tysiąc. Trzeba byłoby więc sprawdzić, jak te i inne elementy konstrukcji wyglądają w pozostałych częściach trybun – komentuje Paweł Musiał, szef firmy Archetus. - Zwracaliśmy uwagę odpowiadającemu za stadion Zarządowi Infrastruktury Sportowej, że podstawą dalszego użytkowania stadionu jest dokonanie przeglądów trybun, o jakie wnioskował projektant konstrukcji trybun. Zgłoszony problem dotyczył trybuny południowej, niemniej jednak generalny projektant zalecił, aby dokładnym sprawdzeniem został objęty cały stadion – dodaje.

Stadionem Wisły zajął się nadzór budowlany i prokuratura

Paweł Musiał przyznaje, że ZIS informował o przeprowadzanych na stadionie przeglądach. - W ZIS przekonywali, że robiono przeglądy, ale nie ma potwierdzenia na kontrole kluczowych elementów konstrukcji, dotyczące chociażby sprawdzenia wszystkich styków śrubowych. Problem więc w tym, że protokoły z okresowych przeglądów konstrukcji stalowej jakie znamy są niezgodne ze stanem rzeczywistym – zwraca uwagę Paweł Musiał.

Efekt jest taki, że sprawa trafiła nie tylko do nadzoru budowlanego, ale też do prokuratury. Wniosek o wszczęcie śledztwa złożyła poprzez swoich prawników firma Archetus, zarzucając dyrektorowi ZIS m.in. to, że mimo wiarygodnych informacji o usterkach technicznych trybuny południowej urząd nie zlecił dokonania kontroli technicznej całego stadionu oraz nie zawiadomiono o tym nadzoru budowlanego, czym działano na szkodę interesu publicznego.

Zwróciliśmy się do prokuratury o podanie szczegółów prowadzonego tam śledztwa. Czekamy na odpowiedź. O wyjaśnienia zwróciliśmy się też do ZIS. Również czekamy na odpowiedź. W ZIS niedawno zmienił się dyrektor. Niedługo po tym, jak prezydentem Krakowa został Aleksander Miszalski, Zarządem Infrastruktury Sportowej przestał dowodzić Krzysztof Kowal, który przez wiele lat był jednym z najbardziej zaufanych dyrektorów poprzedniego prezydenta Jacka Majchrowskiego. Rozstanie się z Krzysztofem Kowalem było jedną z pierwszych zmian w krakowskim urzędzie po zmianie władz miasta. Stanowisko dyrektora ZIS objęła Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk. Planowane jest jednak ogłoszenie konkursu na dyrektora tej jednostki.

Stadion, do którego trzeba dopłacać

Przypomnijmy, że Stadion Miejski im. H. Reymana powstał w latach 2004–2011. Koszt prac w sumie wyniósł ok. 640 mln zł.

W ramach prac przeprowadzonych na igrzyska, surowe, betonowe elewacje trybun zastąpiono nowymi fasadami z lśniącymi płytami i błyszczącymi przeszkleniami. Wymieniono też instalacje na stadionie i naprawiono zadaszenia nad trybunami. Wszystko kosztowało prawie 110 mln zł, a realizacja była możliwa dzięki rządowemu wsparciu. Po igrzyskach, na koszt spółki Igrzyska Europejskie 2023, wymieniono murawę na stadionie (jest w utrzymaniu piłkarskiej Wisły). Koszty utrzymania stadionu Wisły w 2023 roku wyniosły 9 750 912,24 zł. Przychody to 8 818 230,67 zł. To oznacza, że miasto musiało dopłacić do funkcjonowania obiektu 932 681,57 zł. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z niezbędnymi remontami wynoszące 542 723,15 zł. W ZIS wyjaśniono, że na wzrost kosztów miały wpływ przede wszystkim: wzrost cen za media (opłaty za media w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wzrosły o 2 835 703,74 zł), wzrost płacy minimalnej, np. koszt ochrony w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wzrósł o 238 243,49 zł, a także inflacja.

