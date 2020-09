Stara Wieś. Kolejny wypadek w tym samym miejscu górskiej szosy

Portal Limanowa 28

W Starej Wsi w gminie Limanowa, w miejscu gdzie na górskiej szosie dopiero co zderzyły się volkswagen polo i hyundai i30 , w wyniku czego ranna została ciężarna kobieta, dziecko i dwie inne osoby dorosłe, znów rozbił się samochód osobowy. Tym razem, około godz. 11, volkswagen passat uderzył w metalowe barierki zabezpieczające drogę. Kolejny raz na pomoc ruszyli strażacy i ratownicy medyczni. 23-letni kierowca nie ucierpiał jednak aż tak dotkliwie, by musiał trafić do szpitala. Rozbity samochód oraz wozy służb ratowniczych powodowały jednak znaczne utrudnienia dla innych kierowców jadących miedzy Limanową i Kamienicą. Policjanci ustatalili, że kierowca volkswagena był trzeźwy.