Stary Sącz. Agresywne psy terroryzują mieszkańców ul. Partyzantów. Sytuacja trwa od lat. Amstaffy zagryzły kilka psów w okolicy

Psy postrachem mieszkańców

Mieszkańcy ulicy Partyzantów w Starym Sączu od kilku lat żyją w strachu przed agresywnymi amstaffami, które biegają bez opieki. Temat poruszyli na osiedlowym spotkaniu, w którym uczestniczył także burmistrz Jacek Lelek. Boją się o swoje zdrowie i życie. W sprawie dwóch psów, które zamieszkują prywatną posesję i sieją zagrożenie, alarmowali już wielokrotnie.

- Na zakupy i do kościoła muszę jeździć samochodem, widziałam co te psy potrafią. Zagryzły kilka innych psów w okolicy. Bardzo często biegają po ulicy. Strach jest paraliżujący, a opieszałość odpowiednich służb i policji jest dramatyczna - mówiła jedna z mieszkanek osiedla.

Mieszkańcy nie raz byli świadkami agresywnego zachowania amstaffów w stosunku do innych psów. Zwracają uwagę, że drogą tą chodzą dzieci do szkoły. Boją się, że w końcu dojdzie do tragedii, a ich ofiarą padnie dziecko, wtedy już będzie za późno.