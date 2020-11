Strategiczna inwestycja Krakowa. Trwa budowa linii tramwajowej na Górkę Narodową [NOWE ZDJĘCIA] [3.11.20]

- Pierwszy etap prac trudno nazwać widowiskowym, ale jest to faza konieczna, żeby móc przystąpić do robót zasadniczych: budowane są objazdy, prowadzone są prace rozbiórkowe i wstępne sondażowe badania archeologiczne, przekładane są podziemne sieci uzbrojenia terenu. Od niedawna prowadzone są wykopy fundamentów pod segmenty konstrukcji betonowej, tzw. wanny, którą linia poprowadzona będzie pomiędzy ulicami Kuźnica Kołłątajowska a Banacha. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców okolicznych budynków - podkreślają w ZIM.

Zanim zostanie wykonane ponad 5,5-kilometrowe torowisko na północ miasta, musi zostać przebudowany spory obszar na odcinku pomiędzy pętlą Krowodrza Górka a peryferiami miasta przy drodze krajowej nr 7. Urzędnicy z Zarządu Inwestycji Miejskich przypominają, że budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej rozpoczęła się 8 lipca. Budowa linii tramwajowej od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej ma trwać dwa lata.

W ramach budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej do wycinki drzew przeznaczono wyłącznie zieleń kolidującą z projektowanym układem drogowo-tramwajowym i ograniczono ją do niezbędnego minimum. Aby zrealizować przedsięwzięcie, zostanie w sumie usuniętych 3477 sztuk roślin drzewiastych (liściastych oraz iglastych).