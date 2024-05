Straż miejska likwiduje kolejne wraki. Wśród odholowanych pojazdów znalazł się sportowy mercedes i bus zakładu kamieniarskiego

Tym razem holownik zawitał w następujące rejony:

ul. Reduta – Citroën

ul. Rozrywka – Renault

ul. Powstańców – Skoda, Fiat, Chrysler

ul. Rzeźnicza – Peugeot

ul. Kanonierów – Opel

ul. Jana Ostroroga – VW

ul. Dąbska – Renault

ul. Otwinowskiego – Mercedes.

W różnych lokalizacjach miasta nieużytkowane samochody, potocznie zwane wrakami, zajmują cenne miejsca postojowe, a także zagrażają środowisku naturalnemu - dlatego ich właściciele powinni je wyrejestrować i poddać recyklingowi.

W sytuacji, gdy pojazd zaparkowany jest na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia – nie ma podstaw, aby go usunąć. Strażnicy rozmawiają wówczas z właścicielem pojazdu i proszą go o doprowadzenie auta do stanu używalności lub usunięcie go z miejsca.

Przesłankami, które decydują o tym, że pojazd może być uznany jako nieużytkowany są m.in.: