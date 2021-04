Strzelcy bramek dla Cracovii. Zobaczcie ilu ich jest [ZDJĘCIA] Jacek Żukowski

W tym sezonie Cracovia jest mało skuteczna, nie rozpieszcza pod tym względem swoich kibiców. W 26 meczach ligowych jej piłkarze zdobyli 26 bramek. To wynik plasujący ją na dnie tabeli. Ma najmniej strzelonych bramek spośród wszystkich zespołów ekstraklasy. Nic więc dziwnego, że Cracovia zajmuje dopiero 13. miejsce w ligowej tabeli. Do tego doszły trafienia w Pucharze Polski. Zobaczcie, kto jest jej najlepszym snajperem i ilu zawodników pisało się już na listę strzelców. Zapraszamy do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE