Supermarkety w Oświęcimiu, Olkuszu, Chrzanowie i Wadowicach 50 lat temu, czyli dawne domy towarowe i pawilony handlowe [ZDJĘCIA ARCHIWALNE]

NOWE Kraków. Rewitalizacja parku Bednarskiego mniej inwazyjna. Dzielnica apeluje, ZZM odpuszcza. Nie będzie grodzenia?

Trwają przygotowania do rewitalizacji parku Bednarskiego. Wiele wskazuje na to, że nie będzie ona tak inwazyjna, jak jeszcze niedawno chcieli urzędnicy Zarządu Zieleni Miejskiej. O ograniczenie projektu rewitalizacji parku apelowała ostatnio rada dzielnicy XIII Podgórze. Jak udało nam się ustalić, doszło do spotkania przedstawicieli rady z ZZM. Urzędnicy mają „odchudzić” projekt m.in. o kontrowersyjne barierki i grodzenia.