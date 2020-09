Swetry na jesień 2020. Inspiracje wprost z wybiegów mody. Jakie swetry będą prawdziwym hitem sezonu? [04.09]

Swetry oraz kardigany od kilku lat są jednymi z najmodniejszych dodatków do stylizacji jesiennych. Nic dziwnego, nadadzą się bowiem zarówno do sukienki, krótkiej spódnicy, jak i dżinsów. Ponad to ochronią nas w coraz zimniejsze wieczory i poranki. Przejdź do galerii i zobacz najmodniejsze propozycje fasonów swetrów jesiennych w tym roku. Inspiracje w stylu Dolce & Gabbana, Givenchy, Chanel czy Gucci. Sezon „sweater weather” czas zacząć!

Najmodniejsze swetry damskie na jesień w sezonie 2020/2021: sweter w kratkę

kratka to zdecydowanie najmodniejszy wzór tegorocznej jesieni. Pojawią się nie tylko na swetrach, ale też spodniach, bluzkach, płaszczach i dodatkach. A w jakim kolorze? Niemal każdym. Beż, biel, czerwień, czerń, róż, zieleń, żółć - do wyboru, do koloru

kratka to zdecydowanie najmodniejszy wzór tegorocznej jesieni. Pojawią się nie tylko na swetrach, ale też spodniach, bluzkach, płaszczach i dodatkach. A w jakim kolorze? Niemal każdym. Beż, biel, czerwień, czerń, róż, zieleń, żółć - do wyboru, do koloru sweter płaszcz lub szmizjerka

sweter płaszcz to rzecz, która nada każdej stylizacji szyku i elegancji. Z powodzeniem zastąpi trencz, kurtkę lub zwykły płaszcz. Tej jesieni najmodniejsze będą te długie oraz rozpinane, które nadadzą się zarówno do krótkiej spódnicy, dżinsów, jak i sukienki w stylu boho. Dobrym pomysłem jest także przewiązanie swetra w pasie, tworząc szmizjerkę. Nie musisz wtedy zakładać pod niego innych ubrań, a piękna i seksowna stylizacja gotowa od ręki

sweter płaszcz to rzecz, która nada każdej stylizacji szyku i elegancji. Z powodzeniem zastąpi trencz, kurtkę lub zwykły płaszcz. Tej jesieni najmodniejsze będą te długie oraz rozpinane, które nadadzą się zarówno do krótkiej spódnicy, dżinsów, jak i sukienki w stylu boho. Dobrym pomysłem jest także przewiązanie swetra w pasie, tworząc szmizjerkę. Nie musisz wtedy zakładać pod niego innych ubrań, a piękna i seksowna stylizacja gotowa od ręki swetry w kolorach pastelowych

tegoroczna jesień to prawdziwy festiwal kolorów. Oprócz tradycyjnych odcieni rudego, białego i brązowego królować będą pastele. Szczególnymi względami wśród projektantów mody cieszą się te w kolorach różu, fioletu, zieleni oraz neo mint. Znajdziemy je w praktycznie każdej, bardziej popularnej sieciówce. Załóż pastelowy sweter i rozjaśnij pochmurny, jesienny dzień

tegoroczna jesień to prawdziwy festiwal kolorów. Oprócz tradycyjnych odcieni rudego, białego i brązowego królować będą pastele. Szczególnymi względami wśród projektantów mody cieszą się te w kolorach różu, fioletu, zieleni oraz neo mint. Znajdziemy je w praktycznie każdej, bardziej popularnej sieciówce. Załóż pastelowy sweter i rozjaśnij pochmurny, jesienny dzień sweter vintage

vintage to styl z XIX wieku. Polega on na łączeniu stylów z różnych epok, jak i noszeniu rzeczy nieco starszych. W tym roku to obowiązkowy must have z Instargrama. Najmodniejsze są swetry stylizowane na lata 70. oraz 80. Do tego jeansowa spódnica lub spodnie, elegancki botki, kilka dodatków. Z pewnością każdy będzie się za tobą oglądał

vintage to styl z XIX wieku. Polega on na łączeniu stylów z różnych epok, jak i noszeniu rzeczy nieco starszych. W tym roku to obowiązkowy must have z Instargrama. Najmodniejsze są swetry stylizowane na lata 70. oraz 80. Do tego jeansowa spódnica lub spodnie, elegancki botki, kilka dodatków. Z pewnością każdy będzie się za tobą oglądał sweter z kołnierzykiem

swetry z kołnierzykiem niejako nawiązują do stylu vintage i są prawdziwym hitem we Francji. Szczególnie te z ozdobnym, dużym kołnierzem. Możesz założyć swój ulubiony sweter na koszulę bądź też od razu kupić taki z kołnierzykiem. Będzie idealnie pasować do jesiennego beretu czy czerwonej szminki

swetry z kołnierzykiem niejako nawiązują do stylu vintage i są prawdziwym hitem we Francji. Szczególnie te z ozdobnym, dużym kołnierzem. Możesz założyć swój ulubiony sweter na koszulę bądź też od razu kupić taki z kołnierzykiem. Będzie idealnie pasować do jesiennego beretu czy czerwonej szminki sweter w stylu western

do łask wraca nie tylko styl vintage, ale też styl Dzikiego Zachodu. Frędzle, beże, indiańskie wzory - znajdą się nie tylko na swetrach. Popularne będą także poncza czy obszerniejsze kamizelki

do łask wraca nie tylko styl vintage, ale też styl Dzikiego Zachodu. Frędzle, beże, indiańskie wzory - znajdą się nie tylko na swetrach. Popularne będą także poncza czy obszerniejsze kamizelki sweter z bufkami

bufki królują nie tylko latem, ale i jesienią. Jako dodatek do do bardziej stonowanego dołu stylizacji nadadzą jej niezwykłej ekstrawagancji i charakteru

bufki królują nie tylko latem, ale i jesienią. Jako dodatek do do bardziej stonowanego dołu stylizacji nadadzą jej niezwykłej ekstrawagancji i charakteru sweter warkocz

warkoczowe swetry już od kilku lat nie wychodzą z mody. Są po prostu niezwykle praktyczne i niesamowicie eleganckie. Pasują niemal do wszystkiego, nadając stylizacji zwiewnego, modnego wyglądu. Tej jesieni najpopularniejsze będą te w odcieniach beżu i bieli. Dżinsy, spódnica, sukienka, halka - tym ubraniom w połączeniu ze swetrem warkoczem mówimy zdecydowane tak

warkoczowe swetry już od kilku lat nie wychodzą z mody. Są po prostu niezwykle praktyczne i niesamowicie eleganckie. Pasują niemal do wszystkiego, nadając stylizacji zwiewnego, modnego wyglądu. Tej jesieni najpopularniejsze będą te w odcieniach beżu i bieli. Dżinsy, spódnica, sukienka, halka - tym ubraniom w połączeniu ze swetrem warkoczem mówimy zdecydowane tak sweter ze zwierzątkami

jesteś fanką zwierząt, uwielbiasz psy i koty? Pokaż to tej jesieni, nawiązując do samego Gucciego. Sweter z wizerunkiem twojego pupila lub ulubionego zwierzaka to nie tylko propozycja dla dzieci Jak dobrać sweter do figury? Podpowiadamy Jednak aby wyglądać naprawdę dobrze w swetrze nie wystarczy jedynie kierować się modą. Uwagę należy przede wszystkim zwrócić na to, czy sweter będzie pasował do naszej figury. Chodzi o to, aby podkreślić swoje walory, a nie całkowicie je zatracić. Oto rady, jak dobrać sweter do figury: figura klepsydry - dla klepsydry najlepsze będą swetry z nieco cieńszej, przylegającej tkaniny lub te wiązane w pasie, z wyraźnie zaznaczoną talią. Dekolt powinien być zaokrąglony lub schodzić w kształt litery V. Dzięki temu piękna sylwetka klepsydry zyska jeszcze więcej zmysłowości.

- dla klepsydry najlepsze będą swetry z nieco cieńszej, przylegającej tkaniny lub te wiązane w pasie, z wyraźnie zaznaczoną talią. Dekolt powinien być zaokrąglony lub schodzić w kształt litery V. Dzięki temu piękna sylwetka klepsydry zyska jeszcze więcej zmysłowości. figura rożka - kobiety o tej figurze powinny unikać wszelkiego rodzaju golfów, swetrów pod samą szyję oraz bufek na ramionach. Dekolt w kształcie litery V oraz podkreślona, piękna talia - to jest to

- kobiety o tej figurze powinny unikać wszelkiego rodzaju golfów, swetrów pod samą szyję oraz bufek na ramionach. Dekolt w kształcie litery V oraz podkreślona, piękna talia - to jest to figura gruszki - dla gruszek proponowane są swetry, które optycznie poszerzą ramiona oraz powiększą biust. Jednak należy pamiętać, aby nie zakrywać talii. Najodpowiedniejsze będą krótsze sweterki z wzorami na linii biustu i ramion. Dekolt powinien układać się w łódkę

- dla gruszek proponowane są swetry, które optycznie poszerzą ramiona oraz powiększą biust. Jednak należy pamiętać, aby nie zakrywać talii. Najodpowiedniejsze będą krótsze sweterki z wzorami na linii biustu i ramion. Dekolt powinien układać się w łódkę figura tuby - aby podkreślić biodra, kobiety z figurą tuby bardzo dobrze wyglądać będą w swetrach powiększających optycznie biust, zaznaczających jednocześnie smukłą talię. Tuba to rodzaj figury, który wygląda dobrze niemal we wszystkim. Nie straszne są jej falbanki, marszczenia, wiązania czy bufki na ramionach

- aby podkreślić biodra, kobiety z figurą tuby bardzo dobrze wyglądać będą w swetrach powiększających optycznie biust, zaznaczających jednocześnie smukłą talię. Tuba to rodzaj figury, który wygląda dobrze niemal we wszystkim. Nie straszne są jej falbanki, marszczenia, wiązania czy bufki na ramionach figura jabłka - kobiety posiadające figurę jabłka powinny całkowicie zrezygnować z grubych, masywniejszych swetrów oraz golfów, gdyż to całkowicie zaburzy ich proporcje. Zdecydowanie lepiej wyglądać będą w delikatnych, cieńszych swetrach. Dobrym pomysłem jest cienki sweter i zarzucona na niego marynarka. Dekolt powinien być w kształcie litery V. Polaków miłość do działek Wideo