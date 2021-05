Świat oczami limanowskich fotografów - Wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki [ZDJĘCIA]

Lidia Sułkowska wskazuje na ścisłą zależność między pracą a pasją. - Jestem zdania, że to, co robimy, powinno być nie tylko obowiązkiem, ale też pasją, co minimalizuje ryzyko tego, że do pracy wedrze się rutyna. W związku z powyższym jako zawód wybrałam grafikę. Projektując w Lulika Studio, staram się przekazać cząstkę duszy i wprowadzić nieco barw w codzienność – akcentuje.

Zobaczyć emocje

Każdy z wystawiających ma odmienny styl, inaczej patrzy na świat, przez prezentację różnorakich charakterów i stylów wystawa zyskała na niepowtarzalności i oryginalności.

- Fotografia ujmuje mnie tym, że mogę uchwycić w kadrze, swoistą grę świateł i cieni widzianą tylko okiem obiektywu - komentuje Maria Trzupek, kolejna z współtworzących wystawę.

- Tematem wielu moich fotografii jest człowiek. To niesamowite, jak na kawałku papieru można zamknąć tyle emocji i uczuć. I to jest cała magia fotografii – reasumuje.

Limanowski kontrast

Tak o tej wystawie pisze jej kurator i współuczestnik Marek Dudek: Obecna wystawa jest dziełem zbiorowym. Oznacza to, że każdy z autorów prezentuje to, co dla niego najbliż-sze i najważniejsze. Duża część wystawy dotyczy Beskidu Wyspowego. Jego niepowtarzalnych klimatów porannych mgieł, wysp, które górują nad zatopionymi dolinami. To kolejny dowód na niepowtarzalny urok tego regionu i traf-ne nazwanie tej części Beskidów.

Drugą część wystawy zajmują fotografie ocalające od za-pomnienia to, co było. Są więc zdjęcia architektury drew-nianej, innego, trudnego życia na roli i z roli. Są portrety osób, które żyły inaczej, wolniej, spokojniej i piękniej z wartościami tamtej epoki….

Dla równowagi geograficznej część zdjęć to fotografie „z dalekiego świata”. Zdjęcia z egzotycznej pustyni, z Amery-ki, do której kiedyś „za chlebem” wędrowali nasi dziado-wie. Z wypraw, na których gonimy swoje marzenia.

Dobrze się stało, że powstał taki kontrast, bo jest to jeszcze jeden dowód na to, że ani pejzażu ani charakteru nie po-winniśmy się wstydzić!

Wystawę można zwiedzać do 24 maja.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ZE SZTUKĄ