Świąteczne wypieki na świecie. Tradycyjne ciasta na Boże Narodzenie na świecie [CIEKAWOSTKI]

Zobaczcie, jakie desery przygotowywane są na Boże Narodzenie na świecie. pixabay.com

Co na świątecznym stole pojawia się w innych krajach? My nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez makowców, pierników, serników, czy keksów. A co jedzą nasi sąsiedzi? Jakie desery przygotowuje się na świecie?