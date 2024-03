Święcelina, krzonówka i strząska, czyli wielkanocne dania z Małopolski [CIEKAWOSTKI] mad

Znacie krzonówkę i święcelinę? Wiecie co to strząska? To dania wielkanocne przygotowywane w niektórych rejonach Małopolski. O nietypowych daniach wielkanocnych z Małopolski opowiada Aleksander Zachuta, Małopolski Ambasador Smaku.