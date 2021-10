Szczawnica. Jesienny redyk w Pieninach. Niemal 2000 owiec przeszło ulicami uzdrowiska 19.10.2021

Jesienny redyk od wieków był wielkim wydarzeniem w podhalańskich wioskach. Bacowie wracali po letnim wypasie z hal i rozdawali owce gospodarzom. Tradycja ta jest podtrzymywana po dziś dzień. Tyle, że obecnie jest to wielka atrakcja dla turystów.

Jednym z największych redyków każdego roku jest ten w Szczawnicy. Nie inaczej było w tym roku. W sobotę 16 października przez Szczawnicę przeszło niemal 2000 owiec. Prowadził je baca szczawnicki Andrzej Majerskie, jego juhasi i psy. Redykowi towarzyszyła muzyka góralska kapeli Jaworcanie.

- W Malinowie połączyły się stada owiec, które tegoroczne lato spędziły na okolicznych halach, by na Piaskach powrócić do swoich właścicieli. Malownicze wydarzenie w pełnym słońcu, to ukłon w stronę tradycji zapoczątkowanej w 1947 roku przez sołtysa wsi Jaworki Józefa Gąsienicę - mówi Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy.