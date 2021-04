Szczepienie przeciwko koronawirusowi w domu? To możliwe! Sprawdź, na jakich warunkach 23.04.2021 KaPa

Szczepienie przeciwko COVID-19 we własnym domu? To możliwe. Mobilny punkt szczepień przyjedzie do ciebie, jeśli nie masz możliwości o własnych siłach przybyć do stacjonarnego punktu. Jeśli jesteś tzw. pacjentem leżącym, możesz zgłosić potrzebę szczepienia w domu. Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie jest inne rozwiązanie - przygotowany jest specjalny transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne. Zobacz szczegóły.