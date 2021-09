Szok w Wadowicach. Skok rajców na kasę. Radni miejscy podnieśli sobie pensje o ponad 300 zł! [WIDEO]

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wadowicach została zwołana na środę (1.09.2021). Radni mieli się na niej zająć: zmianami w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wadowice, przejęciem tymczasowego zarządu na fragmentem drogi krajowej nr 28, ustaleniem średniej ceny jednostki paliwa w gminie oraz rozpatrzeniem skargi na działalność Burmistrza Wadowic.

W porządku obrad znalazł się jednak niespodziewanie jeszcze jeden punkt tego dnia, o podwyżce diet radnych.

Po podwyżce dieta radnego z Wadowic wyniesie: 939 złotych, przewodniczącego klub radnych 1019, przewodniczącego komisji 1308 zł, wiceprzewodniczący rady miejskiej 1395 zł a przewodniczący rady miejskiej dostanie 2013 zł.

Do tej pory zwykły radny otrzymywał dietę w wysokości ok. 600 zł.

My tylko dostosowujemy się do zmian w ustawie samorządowej. Przewodniczący rady w mniejszej o połowę Kalwarii Zebrzydowskiej zarobi tyle samo, co u nas. A od takich gmin jak Brzeźnica i Spytkowice zawsze odstawaliśmy pod względem zarobków. Nasz wiceprzewodniczący rady tam ma 1529 zł a u nas po podwyżkach będzie miał tylko 1300 złotych