Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie gotowy. Wiemy, jak wygląda w środku ZDJĘCIA 2.11

Strajk Kobiet. Czy Rada Miasta Krakowa stanie po stronie protestujących?

Do Rady Miasta Krakowa wpłynął projekt rezolucji do rządu i parlamentu, dotyczący budzącego olbrzymie emocje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Jako rada drugiego największego miasta w Polsce powinniśmy zająć wyraźne stanowisko. Powinniśmy się opowiedzieć po stronie kobiet i ich prawa do decydowania o własnym życiu i zdrowiu - mówi Łukasz Gibała, lider Klubu Kraków dla Mieszkańców, który jest inicjatorem rezolucji. Jej autorzy domagają się od rządzących wprowadzenia konkretnych rozwiązań.