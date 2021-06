Szpitale powoli otwierają się dla odwiedzających. Zaszczepionym i ozdrowieńcom wolno więcej

NOWE FAKTY Unijny certyfikat covidowy można pobrać z IKP (Internetowe Konto Pacjenta). Co to jest IKP? Co nam daje IPK? Co to aplikacja mojeIKP?

Z Internetowych Kont Pacjenta (IKP) pobrano w 24 godziny ponad 400 tys. Unijnych Certyfikatów Covidowych - podał minister zdrowia Adam Niedzielski. Co to jest IKP? Co można załatwić dzięki IKP? Co to jest mojeIKP?