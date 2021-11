Szukasz ziemi w Małopolsce? TOP 10 najtańszych działek budowlanych na sprzedaż. Ceny za mkw. zaczynają się już od 12 zł [ZDJĘCIA, OFERTY]

Co do zasady przyjmuje się, że im mniejsza działka, tym ceny mkw. będą większe. Jak to wygląda w szczegółach na przykładzie tego samego województwa? Weźmy dla przykładu woj. małopolskie. Za mkw. działki o powierzchni od 800 mkw. do 2,5 tys. mkw. – to jednocześnie najpopularniejsze zapytania ofertowe – trzeba zapłacić 149,1 zł, podczas gdy dla działek o powierzchni 2,5–5 tys. mkw. – 146,5 zł za mkw. A tych o powierzchni 5–10 tys. mkw. – 111,1 zł za mkw. - wyjaśnia forsal.pl.