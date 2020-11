Szybki deser z jabłkami. Miniszarlotka jak u mamy w 5 minut! [PRZEPIS]

Jesienne, bure popołudnia to najlepszy czas na małe odstępstwa od diety i poprawiające nadszarpnięte ponurą aurą samopoczucie słodkości. Bo czy może być lepszy „poprawiacz” nastroju niż domowa szarlotka, przywołująca wspomnienie słodkich wypieków jak u mamy? Proponujemy nieco inną, szybszą wersję! Zrobisz ją w 5 minut!

Składniki na 12 porcji (12 babeczek)

jabłka – 1 kg + 3 sztuki do dekoracji

białe wino półsłodkie – 1/2 szklanki

sok z cytryny – 1 łyżka

cukier wanilinowy – ½ opakowania

budyń waniliowy – 1 opakowanie

mleko – 1 szklanka

cukier – ½ szklanki

cynamon – ½ łyżeczki

mini babeczki do nadzień słodkich (np. Dan Cake)

Przygotowanie:

Jabłka obrać, pokroić w kostkę, pozostawić 2 sztuki nieobrane do dekoracji. Pokrojone jabłka skropić sokiem z cytryny. Białe wino, cukier i cukier wanilinowy zagotować. Dodać jabłka i gotować mieszkając aż zmiękną. Masę jabłeczną wystudzić. W oddzielnym garnku zagotować ¾ szklanki mleka. Budyń rozpuścić w pozostałej ¼ szklanki mleka, wlać do gotującego się mleka energicznie mieszając. Dodać cynamon, wymieszać. Minibabeczki wypełnić do połowy masą jabłeczną. Na masę wyłożyć budyń. Udekorować plasterkami jabłka ze skórką. Podawać wystudzone.

Smacznego!