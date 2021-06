Szybki sernik na zimno z truskawkami i galaretką. Łatwe ciasto z sera z wiaderka bez pieczenia na lato [PRZEPIS] 28.06.21

Najłatwiejszy sernik na zimno z truskawkami i galaretką! Jak zrobić taki deser? Przepis jest banalnie prosty, a sernik wychodzi znakomity.

Szybki i łatwy sernik na zimno z truskawkami i galaretką [PRZEPIS]

Składniki:

ser na sernik z wiaderka

4 łyżeczki żelatyny

cukier puder do smaku

3 galaretki truskawkowe

ok. ½ kg truskawek

Wykonanie sernika na zimno

Do szklanki wsypać 4 łyżeczki żelatyny i zalać gorącą wodą do ¾ wysokości. Wystudzić. Galaretki rozpuścić w gorącej wodzie według instrukcji na opakowaniu dolewając nieco mniej wody – jeżeli potrzebne są 2 szklanki gorącej wody na jedną galaretkę – dajemy 1,5 szklanki. Galaretki wystudzić.

Umyć i obrać truskawki, przekroić na pół.

W międzyczasie wyjąć ser z wiaderka, za pomocą miksera wymieszać z cukrem pudrem – cukier dodać do smaku.

Cały czas miksując dolać powoli chłodną żelatynę. Jeżeli żelatyna będzie za ciepła - ser może się ściąć!

Tortownicę wyłożyć folią aluminiową i przelać na nią masę serową. Na masę ułożyć truskawki.

Tortownicę włożyć na około 15 minut do lodówki, żeby masa zaczęła się ścinać. Następnie wyciągnąć, wylać trochę galaretki i znów włożyć do lodówki. Jeżeli zobaczymy, że pierwsza warstwa galaretki się ścięła, wylać resztę galaretki i włożyć do lodówki na kilka godzin.

Przepis Justyny Kalemby