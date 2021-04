Ta budowa wzbudzała ogromne kontrowersje. Jako pierwsi w Krakowie mieli klimatyzację! [ZDJĘCIA] 23.04.2021

Przez kilka lat pusty plac z brzydkim ogrodzeniem "straszył" przechodniów, pełniąc zarazem rolę słupa ogłoszeń politycznych. Umieszczano na nim wulgarne hasła i odezwy.

Wielkie niezadowolenie i masowe protesty

Dopiero w 1928 roku Wiedeńskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Feniks” zwróciło się do architekta Adolfa Szyszko-Bohusza z propozycją zaprojektowania i wybudowania nowej kamienicy. "Feniksa" budowano od 1928 do 1932 roku i już na samym początku budził on wielkie kontrowersje. Bryła budynku w stylu art deco była bowiem zbyt nowoczesna według konserwatorów. Doszło do protestów, które przerwał ówczesny prezydent Krakowa Ignacy Mościcki.