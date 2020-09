Tabliczka „Strefa wolna od LGBT” w Łososinie. Poseł Mularczyk powiadomił policję

FLESZ - Polacy za biedni by jeść eko

Bartosz Staszewski to reżyser, działacz społeczny i aktywista LGBT. Od stycznia konsekwentnie znakuje miejscowości, które ogłosiły się strefami wolnymi od „ideologii LGBT”. Na tabliczkach oznaczających wjazd do danej miejscowości montuje przygotowane na potrzeby akcji żółte tabliczki z napisem „Strefa wolna od LGBT”, w czterech językach: polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim. Następnie robi zdjęcie, czasem portretuje na jej tle osoby LGBT, które mieszkają na terenie danej „strefy”. To jego odpowiedź na „dyskryminacyjne uchwały samorządów”.

W miniony piątek (4 września) na swoim koncie na Twitterze oraz profilu Facebook opublikował zdjęcia z Łososiny Dolnej na powiecie nowosądeckim oraz Istebnej w województwie śląskim. To właśnie radni niewielkiej sądeckiej gminy jako jedni z pierwszych w Polsce przyjęli pod koniec maja ubiegłego roku rezolucję dotyczącą „powstrzymania ideologii LGBT”.