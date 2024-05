Tak będzie rozliczone PiS! "Nie uciekną przed nami!" - deklaruje Roman Giertych

Kandydatka PO do europarlamentu startująca z 10 okręgu: małopolsko-świętokrzyskiego dodała też: - Ja kandydując do Parlamentu Europejskiego, kandyduję również po to, aby takie osoby jak pan Obajtek, pan Kamiński i pan Wójcik nie czuli się bezkarni. Bruksela to nie wakacje. Dla tych osób to nie będzie ucieczka.

- Jeżeli dostanę się do Parlamentu Europejskiego to stworzymy tam zespół europosłów i europosłanek, w którym będziemy pilnować uchylenia immunitetów jeżeli takie wnioski zostaną postawione panu Obajtkowi, Wójcikowi, Kamińskiemu czy innym działaczom PiSu, którzy dzisiaj myślą, że uciekną do Brukseli przed odpowiedzialnością. Ja im gwarantuję, że - Panowie nie uciekniecie! My was tam też znajdziemy i dopilnujemy, żeby wasze immunitety zostały bardzo szybko uchylone - wyjaśniała Jagna Marczułajtis-Walczak.

Poseł Roman Giertych ostro o uchylaniu immunitetów w europarlamencie

- Bardzo się cieszę, że pani poseł dołączyła do Zespołu ds. rozliczeń PiS i że jest szansa i plan zbudowania tego zespołu w europarlamencie, dlatego że często nasi wyborcy i wszyscy obywatele polscy mają taką obawę, że ci najbardziej aktywni w działaniach PiSu, którzy wymagają rozliczenia, czyli te osoby, które zostały wystawione na "jedynki" po to, aby mogły spokojnie uciec do europarlamentu - ludzie się obawiają, że te osoby rzeczywiście uciekną - mówił poseł KO Roman Giertych i dodał: - Nie uciekną! Nasz zespół pójdzie za nimi i w europarlamencie, jak tylko będą wnioski o uchylanie immunitetów, będziemy dbali o to, żeby to było bardzo szybko, bardzo sprawie i żeby ta ucieczka dla Brukseli skończyła się dla nich powrotem do kraju na warunkach ustalonych przez prokuraturę.

- Te wszystkie przekręty, które ujawniane są każdego dnia na taśmach, informacjach, które przekazał pan dyrektor Mraz (były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości - przyp. red.) - to wszystko pokazuje jedno, że PiS był zbudowaną formacją, która zakładała okradanie obywateli. To nie był wyjątek, to nie jest tak, że formacja Suwerennej Polski to było coś wyjątkowego w PiS-ie. To po prostu było jedno z księstw. Było księstwo pana Ziobry, pana Sasina, pana Morawieckiego, pana Bielana. To wszystko były udzielne księstwa z prawem do działania w ich obszarach - tłumaczył poseł Giertych: - Fundusz Sprawiedliwości, różnego rodzaju spółki dzielone w określony sposób. Każdy z nich miał zielone światło na okradanie społeczeństwa i co najgorsze miał ochronę, parasol ze strony prokuratury.

Czy to zemsta Giertycha?

- Ja pana dyrektora Mraza poznałem na początku tego roku. Nigdy wcześniej go nie spotkałem, nigdy wcześniej z nim nie rozmawiałem, nie miałem z nim żadnego kontaktu. Przyszedł do mnie dlatego, że apelowałem o zgłaszanie się sygnalistów, którzy chcą skorzystać z art. 60, czyli tzw. statusu małego świadka koronnego i to była jedna z tych osób. Jest siedem takich osób, a w tej chwili już właściwie osiem, które przyszły do mnie do kancelarii. Teraz badamy, czy ich wiedza i postawa zasługuje na to, aby uznać, iż mogą być małymi świadkami koronnymi - tłumaczył Roman Giertych.

Ponadto poseł KO wyjaśniał: - Jeżeli chodzi o zemstę, to nie jest zemsta! To jest sprawiedliwość! Do PiSu przyszło prawo i sprawiedliwość. Oni się dziwią, że to zemsta. To Rzeczpospolita Polska, która odzyskała swoje państwo, bo obywatele głosując 15 października, powiedzieli dość temu. I to obywatele zobowiązali nas do rozliczenia PiSu. I to RP z całą siłą swego majestatu dzisiaj upomina się o tych najbiedniejszych, których posłowie Suwerennej Polski okradali i to nie jest żadna zemsta Giertycha, to jest sprawiedliwość, która do nich przyszła i teraz oni próbują spersonalizować swoje lęki, czy też swoje lamenty na mnie z tego powodu, że to od tego zespołu zaczęła się wiedza publiczna - podsumował Giertych.