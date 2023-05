Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Zobacz wnętrza Pałacu Biskupiego w Krakowie Kaja Ostrowska

Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pokój, w którym znajduje się słynne okno papieskie.