Tak wygląda Wisła z lotu ptaka od Krakowa do Oświęcimia. Niesamowite widoki. Zdjęcia

Niesamowite widoki Wisły w Krakowie i pod Oświęcimiem

Statki wycieczkowe pływały Wisłą z Oświęcimia już przed wojną

W dawnych kronikach można znaleźć zapiski o rejsach statkami z Oświęcimia nawet do Gdańska, na które stać było jednak nielicznych. Wisłą z Oświęcimia do Krakowa i dalej do Sandomierza pływał również statek pasażersko-handlowy „Światowid” należący do wspomnianego już Towarzystwa Żegluga Polska. Ciekawostką jest fakt, że jego rodzicami chrzestnymi byli prezydent RP Stanisław Wojciechowski i pisarka Maria Dąbrowska.