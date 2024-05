Tak zmieniło się otoczenie stadionu Cracovii. Wczoraj i dziś. Zdjęcia

Prezentujemy zdjęcia stadionu z loty ptaka z lat 90-tych i z 2005 r. kiedy to została zburzona trybuna zachodnia. Dzisiaj to nowoczesny obiekt mogący pomieścić 15 tys. kibiców., który nico zmienił swoje ułożenie względem alei do poprzedniego. teraz jest bardziej równoległy do ulicy niż wcześniej.

Bardzo zmieniła się strona od alei Focha. Przez lata przechodnie widzieli tylko betonową ścianę stadionu. W latach 60-tych istniała tu nawet zadaszona trybuna, jedyna na ówczesnym stadionie. Dzisiaj wszyscy mogą skorzystać z wielu sklepów, jakie przylegają do stadionu.

Jest tu m.in, klinika Sportoklinik, gdzie można wyleczyć urazy. Jak przystało na obiekt sportowy jest sklep biegacza, gdzie można zaopatrzyć się w artykuły do rekreacji, istnieje wypożyczalnia rolek i rowerów, nart skiturowych, a także serwis rowerowy i narciarski i myjnia rowerowa. Jest coś dla ciała, także po wysiłku - np. Winoteka. Jest salon odzieży medycznej, a także sklep firmowy "Zeptera".