Tak żyje i mieszka Zofia Jastrzębska - krakowska gwiazda Netflixa. Zachwyciła widzów w Infamii i Kolory zła: czerwień. Jaka jest prywatnie? Dominik Berneński

Zofia Jastrzębska zachwyciła widzów na całym świecie rolą Gity w hitowym serialu - Infamia. Jak żyje na co dzień pochodząca z Krakowa gwiazda Netflixa? Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie prywatne zdjęcia! Print Screen Insagram - sofijastrzebska Zobacz galerię (32 zdjęcia)

Zofia Jastrzębska doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat i otworzyła sobie drzwi do wielkiego kina. Krytycy nie mogli nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał hitem. Właśnie zagrała w kolejnej głośnej produkcji Netflixa - Kolory zła: czerwień. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? Ma niestandardowe hobby. Jest pewną siebie, filigranową brunetką, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak żyje na co dzień krakowska gwiazda Netflixa!