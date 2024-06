Taka niedziela jest tylko kilka razy w roku! Kraków już się przygotowuje

Zmiany w kursowaniu linii autobusowych:

nr 172 – w godz. ok. 9.00–19.00 będzie kursować co 15 minut

nr 174 – będzie obsługiwana taborem o zwiększonej pojemności

nr 179 – w godz. ok. 9.00–19.00 będzie kursować co 15 minut

nr 511 – zostanie uruchomiona i w godz. ok. 9.00–19.00 będzie kursować co pół godziny.

Szczegóły na stronie internetowej ztp.krakow.pl.