Taką superbryką jeździ teraz znany sądecki DJ Marshall. Setka w cztery sekundy! [25.10.2021]

Jadące ulicami Nowego Sącza biało czarne bmw i8 e drive niezmiennie przyciąga wzrok przechodniów swoim iście kosmicznym wyglądem. Kiedy zatrzymuje się, a kierowca wysiada, superauto wzbudza jeszcze większe zainteresowanie, gdyż jego drzwi podnoszą się do przodu ku górze. Kiedy to bmw rusza też wyzwala podziw prawdziwie rakietowym przyspieszeniem. Do 100 km na godzinę rozpędza się w zaledwie cztery sekundy.

Taką superbryką, wartą ponad 600 tys. zł, jeździ teraz najbardziej ceniony przez sądeckich miłośników dyskotekowych zabaw DJ Marshall, czyli Michał Marszał. Na rynku rozrywki jest wyznacznikiem trendów i stylów, a licealiści rezerwują go na studniówkowe bale, gdy rozpoczynają edukacje w pierwszej klasie. 15 lat temu zainicjował nawet konkursy na najlepiej bawiącą się klasę i tę zaprasza na darmowe VIP-Party w jednym z klubów, a uczestników dowozi tam amerykańskimi limuzynami z przystanku przed sądeckim ratuszem. Taką gratisową superzabawę zafundował kiedyś także mieszkańcom Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, organizując show z wszystkimi bajerami w tej starosądeckiej Bursie.