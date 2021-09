Targanice Górne. Zobaczcie, co potrafi kultowy stary Star C660! Akcja strażaków w rzece [ZDJĘCIA)

Ktoś zauważył, że kultowy Star to dobre auto, ale "pali jak smok".

W pobliżu tej drogi płynie rzeka. Strażacy wyciągali potężny konar drzewa z jej koryta. Do akcji użyli swojego wysłużonego już Stara C660. Pokaz jego umiejętności uwiecznili na zdjęciach i wrzucili do sieci.

Star C660. Kultowe auto

Star 660 to polski terenowy samochód ciężarowy o ładowności 4,5 tony, produkowany od 1965 roku przez fabrykę w Starachowicach. Pomimo wprowadzenia do produkcji w 1973 roku nowego terenowego samochodu ciężarowego Star 266, produkcja modeli rodziny Star 660 była kontynuowana aż do 1983 roku.