Tarnów chciałby się powiększyć. Pomysł przyłączenia do miasta gminy Tarnów od razu wzbudził kontrowersje i spotkał się z ostrą ripostą

Co Tarnów i gmina Tarnów zyskałyby na połączeniu?

Propozycja połączenia miasta i gminy wiejskiej Tarnów w jeden organizm padła podczas niedawnego spotkania wójtów i burmistrzów w ratuszu. Prezydent Tarnowa za wzorcowe rozwiązanie uważa przypadek Zielonej Góry, która sześć lat temu zdecydowała się na taki właśnie krok.

Roman Ciepiela we wpisie na swoim profilu facebook'owym wylicza atuty: dodatkowych ok. 100 mln zł w formie premii za połączenie, niższe koszty funkcjonowania administracji, odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Tarnów, uruchomienie nowych terenów pod inwestycje, powrót autobusów miejskich do gminy czy bezpłatny dostęp do infrastruktury sportowej, w tym do basenów dla wszystkich szkół połączonych gmin.

Tarnów się kurczy, bo ludzie osiedlają się za miastem

Tarnów po raz ostatni poszerzył granice pod koniec lat 50-tych o Krzyż, część Koszyc i Zbylitowskiej Góry. Od tamtej pory jego powierzchnia wynosi ponad 72 km kwadratowe, za to liczba mieszkańców od pewnego czasu maleje - wg. danych z 2020 r. spadła do 105.413 osób. Gdy był miastem wojewódzkim, mieszkało w nim ponad 122 tysiące osób.