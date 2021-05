Tarnów. Hodowla psów pod Tarnowem wymknęła się spod kontroli. Interweniowało Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami [ZDJĘCIA]

- Musieliśmy to robić stopniowo i bardzo ostrożnie. Zwierzęta były dzikie i nie dało się nich podejść. Ich oswajanie zajęło nam dwa tygodnie – mówi Joanna Prytko-Lamot, szefowa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – Oddział w Tarnowie.

Na posesji pod Tarnowem inspektorzy TOZ zastali osiem psów w małych boksach, w budynku gospodarczym. Były to owczarki niemieckie, berneńczyki i jeden pekińczyk.

Interwencja Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pod Tarnowem

To co zastali inspektorzy TOZ, na pierwszy rzut oka wyglądało jak pseudohodowla, ale jak się okazało wcale tak nie było. - Wszystko działało legalnie, psy mają rodowody. Musieliśmy zainterweniować, ponieważ psy zostały bez opieki, bo ich właściciel trafił do szpitala – mówi Aleksandra Prytko-Lamot.

Zaniedbane psy spod Tarnowa szukają nowych domów

Inspektorzy zabrali w sumie osiem psów. Berneńczyki od razu znalazły domy. Pozostałe potrzebowały czasu żeby oswoić się z bliskością człowieka. Udało się. Teraz są posłuszne i skore do zabaw, a TOZ szuka szuka domu dla jednego owczarka niemieckiego

Pozostałe zwierzęta, z uwagi na brak zgłoszeń domów tymczasowych, przejęła grupa Adoptuj Psiaka od Kajmaka i to ona już szukać dla nich miejsc.