Tarnów. Janusz Terlecki odznaczony Diamentową Odznaką z Wieńcem „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”. Tarnowski sport wiele mu zawdzięcza

Wybitny działacz sportowy z Tarnowa

Janusz Terlecki to najstarszy działacz piłki ręcznej w Polsce. Dziś ma już 97 lat, a jeszcze do połowy ubiegłego roku zajmował stanowisko prezesa Grupy Azoty SPR Tarnów. Przez kilkadziesiąt lat dbał o rozwój piłki ręcznej w Tarnowie. Pod jego wodzą tarnowska drużyna awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej, w której występuje do dziś.