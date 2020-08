Tarnów, Katowice. Abp Wiktor Skworc przyznaje się do błędu w sprawie ks. Stanisława P. i przeprasza jego ofiary

- W wyniku postępowania wyjaśniającego oceniono sprawę jako niespełniającą warunków do przekazania jej do Kongregacji. Nie można wykluczyć, iż bardzo krótki czas, jaki upłynął od promulgacji nowych przepisów i brak doświadczeń w dziedzinie ich stosowania mogły wpłynąć na podjętą ocenę sprawy, czy wiarygodności oskarżeń. – wyjaśnia ks. Wojtal.

"On lubił chłopców". Kuria przyznaje się do błędów

Przypomnijmy, niedługo po zakończeniu postępowania ks. Stanisław P. wziął urlop zdrowotny a po kilku miesiącach otrzymał zgodę na podjęcie pracy duszpasterskiej w diecezji kamieniecko-podolskiej. Ns Ukrainie przebywał pięć lat. Po powrocie do kraju został skierowany na parafię do Krynicy. Po ujawnienie kolejnych skandali ks. P. został przez abp. Skworca suspendowany.

- Dotyczyły one czynów wobec chłopców, bo on lubił chłopców. Najpierw było to „niewinne” głaskanie po głowie, później wkładanie ręki w spodnie, zabieranie na wakacje. Wiem, że jeden chłopak uciekł z takiego wyjazdu po jednym dniu, bo widział, co się święci. Generalnie P. preferował „zły dotyk” - mówił w rozmowie z naszą gazetą.

Ks. Isakowicz miał pretensje do ówczesnego biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, iż ten o sprawie ks. Stanisława P. nie poinformował Kongregacji Nauki Wiary i zezwolił na to, by podejrzewany o czyny pedofilskie kapłan nadal pracował w duszpasterstwie, również jako katecheta dzieci i młodzieży.

W poniedziałek, 24 sierpnia tarnowska kuria wydała kolejne oświadczenie, w którym z kolei przyznała, że w sprawie ks. Stanisława P. popełniono „pewne niedociągnięcia”, polegające na tym, iż nie zostały dopełnione wszystkie procedury przewidziane obowiązującym prawem kościelnym.