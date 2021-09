Tarnów. Kierowcy codziennie stoją w korkach. System sterowania ruchem za kilkanaście milionów sobie z nimi nie radzi [ZDJĘCIA]

Miasto korkuje się przede wszystkim w centrum, zwłaszcza w trakcie tzw. komunikacyjnego szczytu, czyli ok. godz. 15. Największe problemy z płynnym przejazdem są na ciągu ulic Mickiewicza, Starodąbrowska, Lwowska, a także pomiędzy rondami tymczasowymi na Lwowskiej i Słonecznej oraz na ulicach dochodzących do skrzyżowania Mickiewicza-Matki Bożej Fatimskiej -Bóżnic.

W ostatnich dniach zdarzało się, że całkowicie blokował się ruch na al. Jana Pawła II- Słonecznej i Lwowskiej oraz na drogach dojazdowych. Pokonanie kilometrowego odcinka – jak skarżą się kierowcy - zajmowało nawet godzinę. Tak było na przykład w miniony piątek (17 września). Sytuacja powtórzyła się także w poniedziałek (20 września).

- Utrudnienia w ruchu są ogromne. Zgłaszają mi to kierowcy i niestety przekłada się to również na opóźnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej, które sięgają ponad 20 minut. Nie mamy w Tarnowie buspasów, drogi są w większości jednopasowe, a przez to nie ma jak ominąć pojazdów, które stoją przed autobusem w korku – tłumaczy Ryszard Żurowski, kierownik wydziału przewozów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Tarnowie.